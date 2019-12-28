Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем 10 махов (скоростей звука), передает газета «Красная звезда».

Криворучко уточнил, что образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения с воздушного носителя «Кинжал» и с наземного и морского носителя «Циркон».

По его словам, в настоящее время продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости, дальности и точности наведения полета.

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