В Минобороны назвали примитивным фейком данные о драке военных РФ и США
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Сообщения о драке военных США и России в Сирии опровергли в Минобороны РФ, об этом пишет «Лента.ру».
В ведомстве соответствующие данные назвали примитивным фейком.
Кроме того, в Минобороны добавили, что военнослужащие российского Центра примирения и подразделений российской военной полиции по прежнему выполняют задачи в штатном режиме.
До этого «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила, что между российскими и американскими солдатами произошла драка из-за того, что обе стороны присутствовали в одном и том же районе.
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