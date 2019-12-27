В Минобороны назвали примитивным фейком данные о драке военных РФ и США

Сообщения о драке военных США и России в Сирии опровергли в Минобороны РФ, об этом пишет «Лента.ру».

В ведомстве соответствующие данные назвали примитивным фейком.

Кроме того, в Минобороны добавили, что военнослужащие российского Центра примирения и подразделений российской военной полиции по прежнему выполняют задачи в штатном режиме.

До этого «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила, что между российскими и американскими солдатами произошла драка из-за того, что обе стороны присутствовали в одном и том же районе.

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