Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
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Ракета-носитель «Рокот» с космическим аппаратом связи «Гонец-М» и военным спутником были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили РИА «Новости» в Минобороны России.
Старт прошел 27 декабря в 02.11 по мск.
По данным на 02.17, головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-КМ» успешно отделилась от второй ступени ракеты.
Как рассказали в ведомстве, выведение спутников на орбиту будет происходить в течение нескольких часов.
«Рокот» — жидкостная трехступенчатая ракета-носитель легкого класса.
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