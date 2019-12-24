В Петербурге отменили военный парад в честь 76-й годовщины освобождения города от фашистов

Власти Санкт-Петербурга отметили военный парад на Дворцовой площади в 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Как отмечается, вместо парада будет сделана интерактивная программа, в рамках которой будут организованы в том числе традиционные полевые кухни с кашей и чаем.

Запланирована также выставка ретро-автомобилей.

По словам руководителя городской организации «Жители блокадного Ленинграда» Елены Тихомировой, решение об отказе является правильным. По ее мнению, интерактивная программа привлечет много молодежи.