Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата «Адмирал флота Касатонов» причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.

Российский фрегат вышел в Баренцево море для проверки радиотехнического вооружения 18 декабря. В тот же день Национальные службы связи Норвегии сообщили о помехах в работе радиооборудования и радаров.

Изначально сигналы передавались на частоте российской системы спутникового слежения «Глонасс», 20 декабря они транслировались на частоте, используемой системой GPS.

Помехи являются следствием испытаний российского корабля, однако не оцениваются, как преднамеренные, заявил представитель Национальной коммуникационной службы Пер Эйрик Хеймдал.

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