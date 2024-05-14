Россия закроет пограничный пункт в аэропорту Еревана

Кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников заявил, что Армения обратилась к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Ереван обратился к Москве с просьбой закрыть пункт пропуска в международном аэропорту «Звартноц», что в ближайшее время будет сделано.

Бортников подчеркнул, что российские пограничники останутся в Армении. Они будут выполнять свои обязанности по охране границ с Турцией и Ираном. Бортников утверждает, что об этом просит армянская сторона.

До этого спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что вопрос вывода российских пограничников из международного аэропорта «Звартноц» в Ереване решен, по этой теме Армения и Россия не ведут обсуждений.

6 марта стало известно, что Армения направила России официальное письмо о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, расположенном в 12 км к западу от Еревана. Как заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян, в воздушной гавани должны нести службу только армянские пограничные войска.

12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российские пограничники закончат нести службу в ереванском аэропорту до 1 августа 2024 года.

Ранее в партии Пашиняна заявили об отсутствии антироссийской линии в политике Армении.