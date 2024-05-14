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В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности, депутаты покинули здание

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Irakli Gedenidze/Reuters

Парламент Грузии вводит красный уровень опасности после голосования по законопроекту об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости – Грузия».

Отмечается, что здание должны покинуть все сотрудники. На площади Свободы выстроился спецназ и водометы. Депутаты, проголосовавшие по закону, покинули здание, а полиция начала точечные задержания активистов.

Днем 14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении.

За проголосовали 84 депутата, против – 30.

Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции, которая выступает против принятия законопроекта.

11 мая в Грузии прошла самая массовая акция протеста против принятия закона об иностранных агентах. На митинг пришли несколько тысяч человек. Демонстрация закончилась из-за проливного дождя.

Ранее брата президента Грузии заметили на митинге против закона об иноагентах.

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