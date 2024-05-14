Проглоченная пуговица перекрыла ребенку дыхательные пути

В Зеленограде младенец проглотил найденную на полу пуговицу, инородный предмет перекрыл дыхательные пути. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 13 мая, в медицинское учреждение ребенка доставили родители. Они сообщили, что дочь ползала по квартире без присмотра взрослых и старших детей, нашла на полу металлическую пуговицу и проглотила ее.

Ребенку мгновенно стало плохо, 11-месячная девочка начала задыхаться, у нее открылась рвота. Мать и отец отвезли дочь в медицинское учреждение, но врачи не смогли спасти пострадавшую.

Известно, что семья переехала в Россию из Таджикистана, в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

До этого сообщалось, что иркутские хирурги прооперировали ребенка с монетой в пищеводе. В Ивано-Матренинскую больницу была доставлена шестилетняя девочка, родители подозревали, что она случайно проглотила монету. Инородное тело медики обнаружили в пищеводе, его удалось успешно извлечь.

Ранее девятимесячный ребенок проглотил иглу и неделю жил с инородным телом.