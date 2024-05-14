Ковальчука утвердили на посту главы Счетной палаты

Совет Федерации на заседании во вторник, 14 мая, утвердил Бориса Ковальчука на посту главы Счетной палаты. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин внес в Совфед представление для утверждения Ковальчука руководителем Счетной палаты.

13 мая кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты поддержал Бюджетный комитет Совфеда. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Андрей Епишин. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала о трех кандидатах на пост главы Счетной палаты, представленных верхней палатой парламента. Речь идет о председателе комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолии Артамонове, и.о. главы СП Галине Изотовой и заместителе руководителя Контрольного управления президента РФ Борисе Ковальчуке.

С 2010 года по март 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора «Интер РАО», позднее он был назначен замруководителя контрольного управления президента РФ.

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