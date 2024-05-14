Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ковальчука утвердили на посту главы Счетной палаты

Совфед утвердил Ковальчука на посту главы Счетной палаты

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Совет Федерации на заседании во вторник, 14 мая, утвердил Бориса Ковальчука на посту главы Счетной палаты. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин внес в Совфед представление для утверждения Ковальчука руководителем Счетной палаты.

13 мая кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты поддержал Бюджетный комитет Совфеда. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Андрей Епишин. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала о трех кандидатах на пост главы Счетной палаты, представленных верхней палатой парламента. Речь идет о председателе комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолии Артамонове, и.о. главы СП Галине Изотовой и заместителе руководителя Контрольного управления президента РФ Борисе Ковальчуке.

С 2010 года по март 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора «Интер РАО», позднее он был назначен замруководителя контрольного управления президента РФ.

Ранее эксперты объяснили необходимость назначения Белоусова министром обороны России.

Все новости на тему:
Новый состав кабмина
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами