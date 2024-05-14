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Госдума утвердила Любимову на пост министра культуры

В Госдуме утвердили Ольгу Любимову на пост главы Минкульта

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Пресс-служба Министерства культуры России

Государственная дума России утвердила Ольгу Любимову на пост министра культуры. Об этом сообщает РИА Новости.

За утверждение кандидатуры Любимовой на посту главы Минкульта на пленарном заседании проголосовали 357 депутатов, 13 депутатов воздержалось, а 61 проголосовал против утверждения.

«Утвердить Любимову Ольгу Борисовну министром культуры Российской Федерации», — говорится в проекте постановления.

Любимова получила пост министра культуры в январе 2020 года в ходе ротации правительства. До назначения она возглавляла департамент кинематографии Минкультуры.

Президент России Владимир Путин после инаугурации подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.

Накануне Мишустин предложил новый состав правительства РФ.

Ранее в Госдуме предложили информировать россиян о мошенниках через сериал.

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