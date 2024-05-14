Госдума утвердила Любимову на пост министра культуры

Государственная дума России утвердила Ольгу Любимову на пост министра культуры. Об этом сообщает РИА Новости.

За утверждение кандидатуры Любимовой на посту главы Минкульта на пленарном заседании проголосовали 357 депутатов, 13 депутатов воздержалось, а 61 проголосовал против утверждения.

«Утвердить Любимову Ольгу Борисовну министром культуры Российской Федерации», — говорится в проекте постановления.

Любимова получила пост министра культуры в январе 2020 года в ходе ротации правительства. До назначения она возглавляла департамент кинематографии Минкультуры.

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