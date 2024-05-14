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Жителей Херсонской области предупредили о ракетной опасности

Сальдо: на территории Херсонской области ввели режим ракетной опасности

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Global Look Press

Сирены ракетной опасности сработали на территории Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Херсонской области объявлена ракетная опасность», — говорится в заявлении.

На этом фоне глава региона призвал граждан не поддаваться панике и соблюдать осторожность.

Вечером 13 мая на территории Херсонской области объявили авиационную опасность. Тогда же Сальдо попросил местных жителей сохранять спокойствие и быть внимательными.

Позже власти региона отменили особый режим. Сигнал авиационной опасности продолжал действовать с 16:41 до 18:29 мск.

12 мая бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по херсонскому городу Скадовск. По словам губернатора области, для атаки украинские военные использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В результате российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе два снаряда. Еще один боеприпас упал рядом с местной станцией техобслуживания автомобилей и взорвался. Более того, из-за обстрела со стороны ВСУ жители нескольких районов города остались без света и водоснабжения.

Ранее Сальдо прокомментировал атаку украинских войск на Белгород, в результате которой в городе частично обрушился жилой дом.

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