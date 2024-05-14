На Украине поймали водителя ВСУ, торговавшего оружием против танков

На Украине задержали сразу нескольких граждан, которые нелегально торговали оружием с фронта через интернет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила служба безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, первый канал нелегальной торговли накрыли в Донбассе: четыре человека пытались сбыть противотанковый гранатомет. Второй канал выявили в Харьковской области, где водитель одной из частей вооруженных сил Украины (ВСУ) торговал оружием, найденным в местах, где шли бои, и впоследствии отремонтированным.

У последнего злоумышленника нашли крупный оружейный арсенал, который включал в себя свыше 100 гранат, 3 кг пластида, 10 мин, а также автоматы, пулеметы и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).

10 мая сообщалось, что СБУ задержала пятерых блогеров, которые снимали вручение повесток в Киеве и Киевской области. По версии силовиков, задержанные распространяли фейки, а также данные о военнослужащих. Отмечалось, что между собой граждане не связаны.

Ранее в Кремле усомнились в заявлении СБУ о задержании российских агентов.