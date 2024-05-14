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Стала известна стоимость самой популярной недвижимости в Санкт Петербурге

Самой популярной недвижимостью в Петербурге стали квартиры не дороже ₽8 млн

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Shutterstock

Самой популярной недвижимостью для покупки в Петербурге стали квартиры до 8 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на мнения экспертов.

На рынке вторичного жилья в Санкт-Петербурге наблюдается значительный перекос спроса в сторону наиболее доступных вариантов. Как отмечают эксперты, большинство покупателей рассматривают только объекты в низком ценовом сегменте.

«Рынок в январе 2024 года достиг минимальной критичной точки, когда исчерпались все возможности покупки квартир по более низкой ипотечной ставке», — пояснил генеральный директор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов.

Кроме этого, отмечается рост количества сложных сделок, требующих привлечения альтернативных источников финансирования. Речь идет о различных вариантах субсидий, продажах с привлечением органов опеки и сделках по снятию обременений.

«Большинство сделок проходят по более низкой цене, чем они представлены на агрегаторах. Почти по каждой сделке есть возможность торга, продавцы нередко соглашаются на условия покупателей», — говорит вице-президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Валерий Виноградов.

По данным экспертов, средний дисконт при торге составляет 3-5% от первоначальной стоимости, а максимальный достигает 7%. Несмотря на рост числа сделок с начала года, апрельские показатели все же значительно уступают уровню 2023 года.

До этого стало известно, как изменился спрос на аренду квартир в РФ за год.

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