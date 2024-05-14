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В российском многоквартирном доме взорвался газ, пострадали два человека

В Татарстане взорвался газ в многоквартирном доме, пострадали два человека

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Татарстане два человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает глава Лаишевского района Ильдус Зарипов на официальной странице Лаишевского района во «ВКонтакте».

По информации сообщества, инцидент произошел 14 мая в селе Усады. В многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси, причины хлопка на данный момент не раскрываются.

Глава Лаишевского района сообщил, что находится на месте происшествия — сейчас там работают сотрудники оперативных служб, определяется место временного размещения жильцов.

«Обеспечим граждан всем необходимым, они в безопасности», — сказано в сообщении группы Лаишевского района.

В результате инцидента пострадали два человека. Сообщается, что их доставили в Республиканскую клиническую больницу. Информации об их состоянии на данный момент не поступало.

Ранее на турбазе в Апшеронском районе после взрыва газа произошел пожар.

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