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В ВСУ заявили о сложной ситуации на Харьковском направлении

В ВСУ признали, что на Харьковском направлении ситуация остается сложной

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Thomas Peter/Reuters

Ситуация на Харьковском направлении продолжает оставаться сложной. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин, слова которого передает РБК-Украина.

«В Харьковском направлении оперативная ситуация остается сложной и динамично меняется», — заявил военный.

Он также добавил, что на значительной части украинской пограничной полосы продолжаются бои.

14 мая группировка войск «Север» Вооруженных сил России взяла под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы.

13 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что «угрозы наступления на Харьков» нет.

Днем ранее подразделения группы «Север» Вооруженных сил России взяли под свой контроль четыре населенных пункта на территории Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее в Харьковской области начали принудительно эвакуировать людей.

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Операция на Украине
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