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Госдума утвердила Валерия Фалькова министром науки и высшего образования

Валерий Фальков переутвержден на должность министра науки и высшего образования

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Павел Бедняков/РИА Новости

Госдума переутвердила Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования России. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято на пленарном заседании 14 мая. Документ будет направлен президенту Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Фальков сохраняет за собой должность министра. Он возглавил министерство 21 января 2020 года, сменив на этом посту Михаила Котюкова. До этого он был ректором Тюменского государственного университета.

7 мая кабмин РФ в полном составе сложил полномочия по указу Путина. Это было связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку.

12 мая Мишустин предложил кандидатов в новый состав правительства.

В этот же день кандидатуры поступили на обсуждение в Госдуму.

О том, кто сохранит посты в новом правительстве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что новая модель высшего образования будет введена более чем в тысяче вузов РФ.

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