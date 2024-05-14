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В Тбилиси протестующие прорвали оцепление у парламента

ТАСС: протестующие в Грузии прорвали металлическое ограждение у парламента

Протестующие в Тбилиси прорвали металлическое ограждение у парламента страны, где незадолго до этого был в третьем чтении принят закон об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

После прорыва ограждения, против недовольных законом протестующих выдвинулся спецназ МВД Грузии — оперативники проводят задержания у здания парламента.

Чуть позже стало известно, что грузинская полиция сумела отогнать демонстрантов от здания парламента.

До этого парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» подразумевает регистрацию неправительственных организаций и средств массовой информации в реестре организаций, которые продвигают интересы иностранных государств, если 20% их годового дохода является финансированием извне.

Ранее брата президента Грузии заметили на митинге против закона об иноагентах.

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