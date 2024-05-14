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Госдума утвердила министра сельского хозяйства России

Госдума утвердила Оксану Лут на должность министра сельского хозяйства России

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Государственная дума утвердила кандидатуру первого замминистра сельского хозяйства России Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза. Трансляция заседания ведется на официальном сайте ГД.

Оксана Лут на заседании Государственной думы заявила, что министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассматривает возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран.

Также Госдума в ходе пленарного совещания проголосовала за утверждение Антона Котякова главой министерства труда и социальной защиты России.

Кроме того, Государственная дума утвердила Михаила Мурашко министром здравоохранения России.

Антон Силуанов был утвержден нижней палатой в должности министра финансов РФ.

Ранее Госдума утвердила министра природных ресурсов и экологии России.

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