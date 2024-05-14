Госдума утвердила министра сельского хозяйства России

Екатеринбургский митрополит обвинил в низкой рождаемости голливудские фильмы 17:56

Пэрис Хилтон обвинили в плохом обращении с детьми 17:56

В Германии заявили об успехах ВС РФ на всех направлениях СВО 17:55

В Финляндии захотели узаконить конфискацию жилья у россиян 17:54

«Спартак» потерял ключевого игрока до конца сезона 17:53

В Белгороде жильцов дома эвакуировали из-за подозрительного предмета на крыше 17:51

Позицию Китая по мирной конференции в Швейцарии назвали мудрой 17:50

Россиянин поужинал пастой с мидиями и оказался на больничной койке 17:50

В Госдепе США рассказали сколько будет действовать запрет на импорт урана... 17:49