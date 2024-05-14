В России зафиксировали низкий спрос на валюту

Спрос на иностранную валюту в России находится на относительно низком уровне из-за сокращения импорта. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Кроме жестких денежно-кредитных условий, низкий спрос на валюту может быть вызван проблемами с оплатой поставляемых из-за рубежа товаров. Эти проблемы обусловлены санкциями и геополитикой. Правда, в совокупности это способно оказывать давление и на российский экспорт как в количественном выражении, так и в денежном», — отметил финансист.

По его оценке, текущий новостной фон, а также рыночные условия пока предполагают доллар по 90,8–91,8 рубля на этой неделе, ближе к нижней границе диапазона. Правда, данные о производственной и потребительской инфляции в США могут повлиять на курс доллара, уточнил эксперт. Если данные будут свидетельствовать об ослаблении инфляционной угрозы, это приблизит вероятный старт снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что вызовет ощутимое снижение доллара на мировом рынке к основным валютам, пояснил Бабин.

Рубль на старте торгов Мосбиржи 14 мая пытался продолжить укрепление, обновив вчерашние вершины, но после открытия основной сессии сдал позиции. Правда, нисходящий импульс также не получил развития, вскоре рубль восстановился, вернувшись в небольшой плюс к доллару и евро. По данным биржи на 16:11 мск 14 мая, доллар стоит 91,26 рубля, евро — 98,76 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов 13 мая, американская валюта подешевела на 9 копеек, европейская — на 7 копеек.

Ранее финансист объяснил укрепление курса рубля.