В новых регионах России обновят правила оборота оружия

Росгвардия планирует ввести новые правила торговли оружием в новых регионах России после 2026 года. Об этом заявил глава ведомства Виктор Золотов, его цитирует ТАСС.

«После 2026 года мы будем менять эту систему, когда надо будет подавать медицинские справки и так далее», — сказал Золотов во время выступления в Совете Федерации 14 мая.

26 марта депутат Государственной думы России от Республики Крым Михаил Шеремет предложил на пять лет запретить мигрантам, которые приобрели российское гражданство, покупать оружие. По мнению парламентария, в течение указанного срока новые граждане РФ смогут доказать, что они не представляют угрозы своим согражданам. Для отработки законодательного предложения, Шеремет предложил создать межфракционную и межведомственную группу.

15 апреля в Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет на покупку оружия иностранцами в России.

Ранее президент США Джо Байден заявил о необходимости принятия конгрессом мер по ужесточению оборота оружия.