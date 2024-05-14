Зеленский обсудил с Макроном ситуацию под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с наступлением ВС РФ на территории Харьковской области. Соответствующая публикация появилась на странице Зеленского в соцсети Х.

«Мы подробно обсудили ситуацию на передовой, особенно на Харьковском направлении. Мы уделили пристальное внимание оборонным потребностям Украины, в частности, дополнительной противовоздушной обороне, артиллерии, средствам дальнего действия и боеприпасам», — написал Зеленский.

Кроме этого, глава Украины обсудил с президентом Франции привлечение стран Глобального Юга к участию в саммите по Украине в Швейцарии. Он также поблагодарил Макрона за «мощную оборонную помощь Франции» Киеву.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что для защиты Харькова и области необходимы системы противовоздушной обороны, в частности, Patriot. Зеленский подчеркнул, что противовоздушная оборона – «это самый большой дефицит и самая большая проблема» для Украины.

Ранее министр обороны Украины признал, что ВСУ «чрезвычайно сложно» удерживать позиции.