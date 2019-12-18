Россия не будет сотрудничать с новой структурой ОЗХО

Российские власти отказались сотрудничать с новой структурой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в чьи полномочия входит расследовать инциденты и впоследствии называть виновных в атаках. Об этом сообщают «Известия».

Посол России в Нидерландах и постпред при ОЗХО Александр Шульгин рассказал о том, что изменения в организации были сделаны по инициативе западных стран. По его мнению, расширение мандата является «фарсом» и «вопиющим нарушением норм международного права», с которым Россия соглашаться не будет.

«Любые действия в этой связи — не что иное, как вмешательство в исключительные прерогативы Совета Безопасности ООН», — подчеркнул Шульгин.

Он также добавил, что этой позиции придерживаются представители Китая и Пакистана. Уточняется, что расширение мандата ОЗХО произошло по инициативе Великобритании при поддержке США и Франции. Согласно принятому на специальной сессии решению, выявляющая наличие химатаки и выполняющая техническую инспекцию организация также получила возможность обозначать виновных.

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