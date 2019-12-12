Возросло количество пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
Число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» возросло до 12. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное подразделение медицины катастроф.
Уточняется, что в общей сложности в больницы доставлены 12 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Большая часть получила отравление продуктами горения.
При этом отмечается, что 10 из пострадавших были спасены в процессе тушения пожара.
Также по словам источника, три человека еще не найдены.
Как было известно до этого, возгорание возникло на крейсере в четверг, 12 декабря, в ходе проведения ремонтных работ. Оно было локализовано.
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