Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Анкара закупила российские системы ПВО

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация экс-президента страны Барака Обамы виновата в том, что Турция закупила системы ПВО С-400 у России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам американского лидера, Обама обещал Анкаре ракеты Patriot, но не продал им их, и через какое-то время Турция приобрела российские системы.

«И вы знаете, что Турция купила большое количество F35 на миллиарды долларов. Она не купила их в России или Китае, потому, что Турции нужны лучшие самолеты в мире. Они закупили их на миллиарды долларов», — заявил Трамп на пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне.

Саммит НАТО проходит в Лондоне с 3 по 4 декабря.

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