Советский супер-танк на случай ядерной войны оценили в США

Советский танк под кодовым названием «Объект 279». заинтересовал журналистов американского издания The National Interest.

Отмечается, что в 1950-х был создан 60-тонный прототип боевой машины. Танк, согласно проекту, способен вести боевые действия даже в условиях ядерной войны.

Уточняется, что танк имеет блюдцевидную форму с толщиной брони в 269 мм. Кроме того, «Объект 279» имеет четыре гусеницы и мощный двигатель в 1000 лошадиных сил. На вооружении он имеет 130-миллиметровую нарезную пушку, которую издание назвало «впечатляющей», и 14,5-миллиметровый пулемет.

По данным издания, в СССР решили, что строительство тяжелых танков не является целесообразным, и перешли на более легкие и маневренные Т-34 и Т-72.

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