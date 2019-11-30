МИД КНДР раскритиковал премьера Японии за ошибку в типе ракет

Японского премьер Синдзо Абэ раскритиковали за то, что он назвал недавние проведенные КНДР испытательные стрельбы РСЗО запуском баллистических ракет. Об этом сообщает ТАСС.

С критикой выступило министерство иностранных дел КНДР, заявив, что Абэ из-за этой ошибки «покрыл себя ужасным позором».

Представитель северокорейского ведомства также предупредил Абэ, что скоро тот увидит настоящие баллистические ракеты и сможет научиться их отличать.

«Абэ в недалеком будущем сможет увидеть, что такое настоящая баллистическая ракета, у себя под носом», — сказал он.

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