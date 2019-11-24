Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Недалеко от села Новый Порт на Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Отмечается, что на борту вертолета находились 22 вахтовика и три члена экипажа. Никто из них в ходе инцидента не пострадал.

После взлета был установлен отказ хвостового винта, в связи с чем командир вертолета принял решение о посадке.

В ходе приземления частично повреждена хвостовая балка вертолета и разрушено шасси.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Человек пострадал при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке

— В Якутии вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

— В МЧС назвали причину жесткой посадки Ми-8 под Томском