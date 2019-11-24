Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
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Недалеко от села Новый Порт на Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
Отмечается, что на борту вертолета находились 22 вахтовика и три члена экипажа. Никто из них в ходе инцидента не пострадал.
После взлета был установлен отказ хвостового винта, в связи с чем командир вертолета принял решение о посадке.
В ходе приземления частично повреждена хвостовая балка вертолета и разрушено шасси.
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