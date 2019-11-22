В Кремле шокированы видеозаписью с казнью в Сирии
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле шокированы опубликованной в СМИ видеозаписью, на которой неизвестные устраивают казнь над человеком, внешне похожим на араба. Передает корреспондент «Газеты.Ru».
Газеты Jesr Press утверждает, что убитым оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абжула, дезертировавший из сирийской армии. События на кадрах датируются 2017 годом.
В ряде СМИ также появилась информация, что убийцы на видео — якобы бойцы ЧВК «Вагнер».
«Это действительно шокирующая информация», — сказал Песков.
При этом он опроверг какую-либо связь палаче на кадрах с армией России.
«В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам», - подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что в случае необходимости, следственные органы России произведут расследование по данному инциденту.
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