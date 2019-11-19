НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой
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НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Он уточнил, что в случае принятия такого решения альянс не будет размещать оружие в космосе.
«Я ожидаю, что министры согласятся признать космос в качестве оперативной сферы наряду с воздухом, сушей, морем», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что НАТО также планирует изучить космические угрозы, которые могут оказаться военными угрозами.
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