НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой

НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Он уточнил, что в случае принятия такого решения альянс не будет размещать оружие в космосе.

«Я ожидаю, что министры согласятся признать космос в качестве оперативной сферы наряду с воздухом, сушей, морем», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО также планирует изучить космические угрозы, которые могут оказаться военными угрозами.

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