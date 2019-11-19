Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что французские и британские представители предприняли определенные односторонние сокращения вооружения, однако они не собираются продолжать этот процесс на договорной основе.

Кроме того, постпред добавил, что Китай, Франция и Великобритания не видят смысла в подключении «к реальным многосторонним усилиям по ядерному разоружению».

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