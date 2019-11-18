Песков отрицает связь передачи украинских кораблей с международным трибуналом

Решение России о передачи задержанных год назад украинских кораблей из Керчи обратно на родину никак не связано с международным трибуналом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, решение российской стороны точно не зависит от международного трибунала.

«Никакой связи здесь нет и быть не может», — подчеркнул Песков.

Также он перенаправил журналистов, интересующихся причиной решения по передаче кораблей, к ФСБ и пограничникам, так как они занимались этим делом.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

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