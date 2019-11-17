Пушков предрек Украине превращение в колонию США из-за поднятого американского флага

Российский сенатор Алескей Пушков прокомментировал решение украинских силовиков вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, «такие» военные «с восторгом превратят Украину в полную колонию США».

Пушков отметил, что инцидент свидетельствует о том, что у украинских силовиков «отсутствие самоуважения и раболепие соперничают за первое место с глупостью».

Он также удивился тому, что флаг США был поднят по случаю приезда журналиста из США Вэйна Хоффмана из издания New York Times.

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