На Украине заявили, что Россия представляет угрозу в Черном и Азовском морях
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Глава украинской Минобороны Андрей Загороднюк заявил, что военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут из-за угрозы России. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, Москва продолжает препятствовать свободе судоходства и развитию украинской морской индустрии.
«При этом она не ограничивается прямой агрессией: все знают о препятствовании Москвы свободе судоходства и развитию морской индустрии», — сказал Загороднюк.
При этом он добавил, что без мощных ВМС решить эти проблемы невозможно.
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