На Украине заявили, что Россия представляет угрозу в Черном и Азовском морях

Глава украинской Минобороны Андрей Загороднюк заявил, что военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут из-за угрозы России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Москва продолжает препятствовать свободе судоходства и развитию украинской морской индустрии.

«При этом она не ограничивается прямой агрессией: все знают о препятствовании Москвы свободе судоходства и развитию морской индустрии», — сказал Загороднюк.

При этом он добавил, что без мощных ВМС решить эти проблемы невозможно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Это провокация»: Украина проведет учения на границе с Крымом

— В НАТО заявили об усилении присутствия в Черном море

— «Верность союзникам»: в Черное море вошел эсминец ВМС США