Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков предрек США «позорное поражение» в Сирии. Об этом сообщает «Военно-промышленного курьера».

Такой исход, по мнению эксперта, будет ожидать страну, если американские войска добровольно не покинут сирийскую территорию. На «позорное поражение» повлияют силы иррегулярных формирований боевиков, которые окажут давление и поспособствуют оставлению США Сирии.

«Это будет восприниматься как позорное военное поражение со значительными потерями в личном составе, технике и ресурсах», — подчеркнул Сивков.

Кроме того, он указал на то, что позиции американских военных не защищены средствами ПВО, что делает их уязвимыми перед беспилотными летательными аппаратами (БЛА) боевиков, а также реактивные снаряды (РС).

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