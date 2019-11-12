Назарбаев предложил создать альянс лидеров за безъядерное оружие
Первый и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с предложением о создании Глобального альянса лидеров за безъядерное оружие. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, в мире увеличивается «запрос на создание авторитетной, глобальной платформы для продвижения повестки ядерного разоружения и нераспространения».
Назарбаев считает, что с помощью создания такого альянса объединения авторитетные политики, дипломаты, ведущие ученые мира, смогут объединить усилия в деле нераспространения ядерного оружия.
Также он предложил снова проводить глобальные саммиты по ядерной безопасности раз в два года.
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