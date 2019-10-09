Все страны ЕС призвали Турцию остановиться

Все европейские страны единогласно выступили за то, чтобы турецкая сторона прекратила военную операцию в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета Евросоюза.

Как отметил Совет ЕС, операция Турции может поспособствовать новому притоку беженцев в страны, поэтому европейские страны просят турецкую сторону остановить свою операцию.

Кроме того, в заявлении говорится, что действия Турции подрывают стабильность региона и увеличивают страдания мирных жителей.

«Действия Турции также ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России), — уточняется в заявлении.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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