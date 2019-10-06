CNN сообщил о стягивании военных Турции к границе Сирии

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На границе Турции с Сирией увеличилось число турецких военных и единиц военной техники. Об этом сообщает CNN Turk.

Накануне глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни.

Как отмечается, стягивание сил Турции было замечено в пограничном городе Акчакал.

Телеканал уточняет, что Турция направила на границу с Сирией 20-й бронетанковую бригаду.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Эрдоганом кризис в Сирии.