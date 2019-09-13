Украина намерена купить у США новые ракетные комплексы

Минобороны Украины заявило, что планирует в 2019 году приобрести у США противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что сделка будет выполнена в рамках программы правительства США FMS (программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств).

Как стало известно, украинская сторона также приобретет для комплексов ракеты.

Однако информация о сумме сделки и точном числе комплексов не раскрывается.

Ранее для украинских военных закупили бракованные БТР.