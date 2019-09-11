Британский генерал предостерег о новом соперничестве с Россией

Глава объединенного командования ВС Великобритании Патрик Сандерс заявил, что Россия может возобновить «Большую Игру». Об этом информирует The Daily Telegraph.

Как известно, это термин ранее означал геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX – начале XX веков.

В связи с возможной угрозой возобновления «Большой игры» британский генерал считает, что чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA нужно работать в круглогодичном режиме.

По мнению Сандерса, нужен постоянный национальный орган, который будет немедленно реагировать на события, подобным отравлению британского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии или другим.