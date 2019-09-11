Британский генерал предостерег о новом соперничестве с Россией
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Глава объединенного командования ВС Великобритании Патрик Сандерс заявил, что Россия может возобновить «Большую Игру». Об этом информирует The Daily Telegraph.
Как известно, это термин ранее означал геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX – начале XX веков.
В связи с возможной угрозой возобновления «Большой игры» британский генерал считает, что чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA нужно работать в круглогодичном режиме.
По мнению Сандерса, нужен постоянный национальный орган, который будет немедленно реагировать на события, подобным отравлению британского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии или другим.