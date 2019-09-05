«Ведомости»: в Сирии погибли трое российских военных

В Сирии погибли трое российских военных, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что инцидент произошел 4 сентября в районе сирийского населенного пункта Джурин.

По предварительной информации, группа из 8 человек, двигавшаяся в опорный пункт, пострадала в результате двух взрывов мин. Трое офицеров погибли, двое получили сильные ранения, отмечает издание. Газета направила запрос в Минобороны РФ.

Официального подтверждения информации в данный момент нет.

Позднее Минобороны официально опровергло гибель военнослужащих.