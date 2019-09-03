Эрдоган осудил авиаудар США по Сирии

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что осуждает американский удар по Идлибу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган рассказал, что из-за авиаудара американской стороны погибло около 700 мирных жителей. Стоит отметить, что лидер не назвал, откуда у него такие данные.

По его мнению, таким поступком американская сторона вступила в конфликт.

«Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает», — добавил Эрдоган.

Он подчеркнул, что авиудар также осуждают российская сторона и Иран.

«Невозможно смотреть на это молча», — заключил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что множество жертв и разрушений зафиксировали после удара США по Сирии.