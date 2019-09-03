Эрдоган осудил авиаудар США по Сирии
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Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что осуждает американский удар по Идлибу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эрдоган рассказал, что из-за авиаудара американской стороны погибло около 700 мирных жителей. Стоит отметить, что лидер не назвал, откуда у него такие данные.
По его мнению, таким поступком американская сторона вступила в конфликт.
«Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает», — добавил Эрдоган.
Он подчеркнул, что авиудар также осуждают российская сторона и Иран.
«Невозможно смотреть на это молча», — заключил Эрдоган.
Ранее сообщалось, что множество жертв и разрушений зафиксировали после удара США по Сирии.