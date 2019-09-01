В Госдепе прокомментировали операцию США в Идлибе

В Госдепартаменте США прокомментировали операцию американских военных в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителей ведомства, удар США по террористам в Сирии был точечным и целенаправленным.

В Госдепе также заявили, что российские СМИ занимаются распространением «неточных заявлений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом Асада и его союзниками».

Ранее сообщалось, что США ударили по Идлибу.