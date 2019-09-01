Множество жертв и разрушений зафиксировали после удара США по Сирии

Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что после американского удара по Идлибу погибло множество людей, а также разрушены многие здания. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Как отметили в российском центре, американская сторона нарушила все договоренности и ударила по Сирии в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб.

Однако в настоящее время в центре не называют точное число жертв и характер повреждений архитектуры местности.

Вашингтон утверждает, что целью удара были члены террористической группировки.

Ранее сообщалось, что США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей.