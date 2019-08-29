Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе
Турецкий президент Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает Anadolu.
Согласно представленной информации, в разговоре лидеры коснулись двусторонних вопросов, а также ситуации в Сирии.
Уточняется, что президенты обсудили намерение увеличить торговый оборот между странами до $100 млрд и условились продолжать сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе, а также обеспечение защиты местных жителей.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега согласовали допмеры против террористов в Идлибе.