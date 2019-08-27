Россиянин с именем Пельмень объяснил боязнь идти в армию

В Челябинской области житель Троицка Пельмень Кондольский рассказал о боязни идти в армию. Об этом сообщает 74.ru.

Согласно имеющейся информации, в начале текущего года 19-летний Роман Грошев сменил имя на Пельмень Кондольский ради 200 кг пельменей, который были призом в конкурсе. В настоящее время молодой человек планирует вернуть свое первоначальное имя.

«Я не хочу с этим именем идти в армию. Это будет треш. Не знаю — меня на кухню, наверное, пошлют?» — сказал Кондольский.

Он добавил, что также ему сложно принять, что его дети будут Пельменьевичами.

Ранее сообщалось, что в Томской области однофамилец президента России Александр Путин смог получить максимальные оценки на ЕГЭ — в каждой из трех дисциплин он набрал 100 баллов.