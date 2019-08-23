Минобороны рассказало о разведактивности у границ России

Воздушную разведку у границ России в течение последней недели совершили 27 иностранных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в ответ на это в воздух 20 раз поднимались российские истребители.

Их целью, как подчеркивается, было не допустить нарушения границы.

Уточняется, что за это время воздушное пространство России нарушено не было.

Ранее Минобороны опубликовало документы о жизни в Молдавской ССР в годы войны.