Постпред РФ при ООН: «подхрюкивающие» США страны мешают диалогу по разоружению

И.о постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «подхрюкивающие» Соединенным Штатам страны мешают диалогу в Совете Безопасности всемирной организации в вопросе разоружения. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление он сделал после экстренного заседания Совбеза относительно ракетных испытаний США.

По его словам, заседание оказалось предсказуемым.

Он пояснил, что Соединенные Штаты, а также «подхрюкивающие» им страны «сваливают с больной головы на здоровую» вопросы контроля над вооружениями и обвиняют во всем Россию.

Дипломат также добавил, что эта встреча состоялась по инициативе России, которая надеялась, что здравый смысл возобладает.

Ранее Полянский заявил, что будущее мира зависит от сдерживания вооружений.