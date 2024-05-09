Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили почти 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и несколько оперативно-тактических ракет ATACMS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telgram-канале министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, всего за 24 часа российские зенитно-ракетные комплексы перехватили 28 украинских беспилотников, две американские ракеты ATACMS, пять французских управляемых авиабомб Hammer, один снаряд американской РСЗО HIMARS и 15 реактивных снарядов чешской РСЗО Vampire.

9 мая глава администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин заявил, что после освобождения территории Донбасса российская армия войдет в ключевые регионы страны, в самое сердце Украины.

До этого подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил, что Украине следует согласиться на переговоры с Россией, иначе украинские Вооруженные силы ожидает безоговорочное поражение.

Ранее на Украине рассказали, когда ВС РФ ворвутся «в сердце» страны.