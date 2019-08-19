Учения флота России растянулись в два раза из-за НАТО и непогоды

Учения Военно-морского флота России «Океанский щит — 2019» продлились практически в два раза дольше запланированного из-за действий Североатлантического альянса, а также плохой погоды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главнокомандующего российского ВМФ Николая Евменова.

По его словам, изначально планировалось, что учения пройдут с 1 по 9 августа.

Однако, добавил он, неблагоприятная погода и «характер реагирования объединенных военно-морских сил НАТО» на действия российского флота потребовали дополнительного времени.

Главнокомандующий уточнил, что в конечном итоге учения продлились до 15 августа.

Он добавил, что поставленные цели были достигнуты на учениях.

Ранее в Норвегии обратили внимание на участившиеся военные учения России.