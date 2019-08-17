Беспилотник США заметили у берегов Крыма

Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Как отмечается, речь идет о летательном аппарате Global Hawk, который взлетел с авиабазы Италии.

Сначала беспилотник провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а после этого полетел в сторону России.

Уточняется, что американский беспилотник заметили у побережья Черного моря. Согласно мониторинговому ресурсу, он облетел Крым, а затем направился в сторону Краснодара.

Ранее Минобороны рассказало о разведактивности у границ России.